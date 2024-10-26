شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية الإغاثة الطبية: إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الطواقم الطبية فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير جمعية الإغاثة الطبية في قطاع غزة، بسام زقوت، أن إسرائيل تشن حربا ممنهجة على الطواقم الطبية في جميع أنحاء القطاع من أجل قتل "صمود" الفلسطينيين.



وأضاف زقوت - في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الجمعة - أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل عدد كبير من الأطباء والأطقم العاملة في مستشفى كمال عدوان، محذرا من أن تصاعد العنف والعدوان على المنظومة الصحية في القطاع؛ ستؤدي إلى عواقب وخيمة.



وأشار إلى معظم المستشفيات في قطاع غزة؛ تعاني نقصا شديدا في الكوادر الصحية، خاصة الكوادر المتخصصة، وكذلك شح الإمكانيات والموارد الخاصة بالعمليات الجراحية، لا سيما مواد التخدير، فضلا المولدات الكهربائية المطلوبة لتوفير الأكسجين وغيرها من الاحتياجات الضرورية.