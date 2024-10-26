شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام لبنانى: 8 غارات جوية تستهدف حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها، بأن وسائل إعلام لبنانية قالت إن 8 غارات جوية استهدفت حارة حريك وبرج البراجنة بالضاحية الجنوبية لبيروت، وغارة إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأضافت القناة أن حزب الله قال إنه استهدف برشقة صاروخية تجمعا لقوات الاحتلال في مستوطنة كريات شمونة. ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".