شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اللبنانى: جيش الاحتلال اغتال الصحفيين فى حاصبيا أثناء نومهم والان مع تفاصيل الخبر

أكد زياد مكاري وزير الإعلام اللبناني أن الاحتلال الإسرائيلي يغتال الصحفيين في لبنان لمنعهم من تأدية مهامهم في نشر الحقيقة، لافتا إلى أن إسرائيل ارتكبت جريمة حرب جديدة بحق الصحفيين في لبنان.

وقال وزير الاعلام اللبناني، في تصريحات خاصة لقناة القاهرة الإخبارية، إن لدينا مخاوف من انتقال المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة إلى لبنان ونخشى أن تنتقل عمليات الإبادة الإسرائيلية للصحفيين في غزة إلى لبنان، مؤكدا أن عمليات استهداف الصحفيين في لبنان لا تجدي معها أي عبارات استنكار أو إدانة.

وتابع: " جيش الاحتلال اغتال الصحفيين في حاصبيا بشكل متعمد وهم نائمون في أماكنهم".