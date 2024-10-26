شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية: الاحتلال دمر 3 سيارات إسعاف وسيارة نقل بمستشفى كمال عدوان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن الصحة الفلسطينية قالت إن الاحتلال دمر 3 سيارات إسعاف وسيارة نقل ومنظومة توليد الكهرباء عبر الألواح الشمسية بمستشفى كمال عدوان.

وأضافت الصحة الفلسطينية أنه تم استشهاد طفلين داخل قسم العناية المركزة بمستشفى كمال عدوان بعد توقف المولدات واستهداف محطة الأكسجين، والعدد الإجمالي للأشخاص داخل مستشفى كمال عدوان يبلغ 600 يشملون المرضى والجرحى والطاقم الطبي والمرافقين.

وتابعت الصحة الفلسطينية أن الوضع الحالي داخل مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة يزداد سوءا بشكل مقلق.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.