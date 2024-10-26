شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسلم قافلة مساعدات إنسانية تضم 15 شاحنة ببرنامج الأغذية العالمى لغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالى أنطونيو تايانى بتسليم أول 15 شاحنة تبرعت بها إيطاليا لبرنامج الغذاء العالمى بميناء جنوة ، فى إطار مبادرة "الغذاء من أجل غزة".



حضر حفل التسليم رانيا دقش نائب المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمي، وستعمل الشاحنات على توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية ، اليوم الجمعة ، أن ذلك يأتى فى أعقاب المناقشات التى جرت فى اجتماع وزراء تنمية مجموعة السبع فى مدينة بيسكارا، والذى افتتح بمؤتمر بشأن المساعدات الإنسانية الى غزة ولبنان، وحضره ممثلون من لبنان والسلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل.



وأشار الوزير الإيطالى إلى مساهمة إيطالية قدرها 5 ملايين يورو لدعم السلطة الوطنية الفلسطينية فى غزة و10 ملايين يورو إضافية للمساعدات الإنسانية، فضلاً عن مساهمة إضافية قدرها 10 ملايين يورو للبنان.