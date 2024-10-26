شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلي يقتحم بيت فوريك شرق نابلس ويداهم مركزا طبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، بلدة بيت فوريك شرق نابلس.



وقالت مصادر محلية - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن الاحتلال اقتحم بيت فوريك، وداهم مركز "بلسم" الطبي في البلدة.

وتشهد البلدة منذ أيام اقتحامات متكررة من قوات الاحتلال وسط إطلاق الرصاص، يتخللها مواجهات مع المواطنين العزّل.



وليلة أمس الخميس، أصيب طفل (16 عاما) وضابط إسعاف من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الحي في الأطراف السفلية، عقب اقتحامها البلدة.