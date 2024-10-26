شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان دون تفعيل صافرات الإنذار والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن 10 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه الجولان دون تفعيل صافرات الإنذار، والدفاعات اعترضت بعضها.

وأضافت القناة أن حزب الله قال إنه قصف بالصواريخ مستوطنة كتسرين في الجولان المحتل وتجمعا لعدد من الجنود بقاعدة بيت هيلل الإسرائيلية، كما قصف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي بين كفر كلا والمطلة.

ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله. من جانبه قال مسئول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".