شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية بلبنان": القطاعات الطبية بالجنوب دُمرت بشكل كبير والان مع تفاصيل الخبر

قال عبد الناصر أبو بكر ممثل الصحة العالمية في لبنان، إن الدمار وصل إلى جميع أرجاء لبنان ودمرت القطاعات الطبية بشكل بالغ، وتضررت المباني بشكل كبير، وهذا أثر على كل المناطق، مشيرًا إلى أن أكثر من 10 مستشفيات في جنوب لبنان دمرت بالكامل، وأصبحت غير قادرة على تقديم الخدمات الطبية.

وأضاف «أبو بكر»، خلال مداخلة على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع في لبنان يحتاج حالة من التعاون من اجل إقامة النظام الصحي وتخطي كل هذه الأزمات، مشيرًا إلى أن هناك عشرات الالاف من المواطنين في الملاجئ وهذا يطلب خدمات صحية كبيرة من أجل منع انتشار الأمراض وهناك تداعيات كبيرة داخليًا أثرت على الأطقم الطبية وقدرتها على تقديم الخدمات الطبية بالشكل الملائم.

وتابع ممثل الصحة العالمية في لبنان: « لدينا عدد من الهجمات المستمرة التي عانينا بسببها وأدت إلى تحديات كبيرة وهناك الكثير من العراقيل بسبب القصف المتواصل من قبل الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الإسرائيلي».