شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام إسرائيلي: تل أبيب قد تنقل عملياتها البرية إلى مكان آخر فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن إسرائيل قد تنقل عملياتها البرية إلى مكان آخر في لبنان، أو تستمر في الغارات على بيروت حتى تحقيق المفاوضات أهدافها. ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله. من جانبه قال مسئول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".

