شكرا لقرائتكم خبر عن حميميم: "التحالف الدولى انتهك بروتوكولات تجنب التصادم فى سوريا أربع مرات فى يوم واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا أوليغ إيغناسيوك أن ما يسمى بـ "التحالف الدولي" الذي تقوده واشنطن في سوريا، انتهك 4 مرات بروتوكولات تجنب التصادم خلال اليوم الفائت.

وقال إيغناسيوك في مؤتمر صحفي الخميس: "سُجلت أربع حالات انتهاك من قبل التحالف لبروتوكولات تجنب التصادم المبرمة في 9 ديسمبر 2019 المتعلقة بطلعات جوية لطائرات مسيرة دون التنسيق مع الجانب الروسي".

ووفقا له فإن "طائرات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة خرقت قواعد استخدام الأجواء السورية 16 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية في منطقة التنف".

وأضاف إيجناسيوك: "نفذ سلاح الجو الإسرائيلي غارات على منطقة كفرسوسة بالعاصمة دمشق وإحدى المنشآت العسكرية في محافظة حمص، مما أسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة سبعة آخرين".

وكان مصدر عسكري سوري قد أفاد بأن الجيش الإسرائيلي شن عدوانا جويا مستهدفا نقطتين في حي كفر سوسة بالعاصمة دمشق ونقطة عسكرية في ريف محافظة حمص أسفرت عن مقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية.

وأضاف المصدر العسكري: "حوالي الساعة 03:40 فجر يوم الخميس الماضي، شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل ومن اتجاه شمال لبنان مستهدفاً نقطتين في حي كفر سوسة بدمشق وإحدى النقاط العسكرية في ريف حمص".

وأردف: "أسفر العدوان عن استشهاد عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح ووقوع أضرار مادية".

ويتعرض حي كفرسوسة في العاصمة السورية دمشق لاعتداءات إسرائيلية متكررة تطال الأبنية السكنية في المكان.