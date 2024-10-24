شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم/ الخميس/ مستشفى كمال عدوان فى بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأوضحت مصادر طبية من داخل المستشفى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن آليات الاحتلال تطلق النار على المستشفى وفى داخله أطفال مرضى، كما يمنع جنود الاحتلال وصول المساعدات اللازمة إليه، حيث أن هناك أكثر من 15 حالة بحاجة لإجراء جراحات يصعب القيام بها فى ظل الحصار المفروض.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و874 فلسطينيا، وإصابة 100 ألف و544 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، فى حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.



وفى سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى قرية حوسان، غرب بيت لحم وتمركزت فى منطقتى "الشرفا"، و"المطينة"، عند المدخل الشرقي، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام وأغلقت الشارع الرئيسي، ومنعت حركة المركبات.