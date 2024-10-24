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وزير الاقتصاد اللبنانى: خسائر العدوان الإسرائيلى تخطت 20 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد اللبنانى أمين سلام إن خسائر الحرب تخطت 20 مليار دولار حتى اليوم، مشيرا إلى أن  تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 20 و 30 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأكد وزير الاقتصاد اللبنانى أن خطة الطوارئ تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن كل قطاعات الاقتصاد اللبناني دمرت بالكامل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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