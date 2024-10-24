شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد اللبنانى: خسائر العدوان الإسرائيلى تخطت 20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد اللبنانى أمين سلام إن خسائر الحرب تخطت 20 مليار دولار حتى اليوم، مشيرا إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 20 و 30 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.
وأكد وزير الاقتصاد اللبنانى أن خطة الطوارئ تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن كل قطاعات الاقتصاد اللبناني دمرت بالكامل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز