شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد اللبنانى: خسائر العدوان الإسرائيلى تخطت 20 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الاقتصاد اللبنانى أمين سلام إن خسائر الحرب تخطت 20 مليار دولار حتى اليوم، مشيرا إلى أن تكلفة إعادة الإعمار تتراوح بين 20 و 30 مليار دولار، حسبما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.

وأكد وزير الاقتصاد اللبنانى أن خطة الطوارئ تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا، مشيرا إلى أن كل قطاعات الاقتصاد اللبناني دمرت بالكامل.