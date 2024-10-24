شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال: اعتراض مسيرة قادمة من لبنان وسقوط أخرى فى منطقة مفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة قادمة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل وسقوط أخرى في منطقة مفتوحة.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".