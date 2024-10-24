شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: هاجمنا بسرب من المسيرات ثكنة راموت نفتالى وحققنا إصابات مباشرة والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن حزب الله قال إنه هاجم بسرب من المسيرات الانقضاضية ثكنة راموت نفتالي وحقق إصابات مباشرة.



ونفذ جيش الاحتلال غارة جوية على محيط منطقة الجاموس في ضاحية بيروت الجنوبية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت استهدفت اجتماعا لقيادات مهمة في حزب الله.

من جانبه، قال مسؤول إسرائيلي، إن إسرائيل دخلت مرحلة جديدة في الحرب، مشيراً إلى أن تل أبيب تواصل ملاحقة "حزب الله" اللبناني، حسبما أورد موقع "يديعوت أحرونوت".