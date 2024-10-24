شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدعو المجتمع الدولى لاتخاذ خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى،أن العدوان الإسرائيلى على غزة ولبنان والتصعيد الخطير ضد الشعب الفلسطينى فى الضفة الغربية وفى المنطقة لن يتوقفا ما لم يتخذ المجتمع الدولى خطوات رادعة تلجم العدوانية الإسرائيلية وفق القانون الدولى الذى تخرقه إسرائيل بفجاجة وعنجهية لم يشهد العالم مثيلاً لها.



وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية اليوم " الخميس" أن الصفدى - خلال لقاءات أجراها اليوم مع نظراء له على هامش المؤتمر الدولى لدعم لبنان وسيادته فى فرنسا - ضرورة تحرك المجتمع الدولى فورياً لوقف جرائم الحرب التى ترتكبها إسرائيل فى غزة ولبنان،وحذر من خطورة الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية فى الضفة الغربية المحتلة وضد الشعب الفلسطينى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس المحتلة.



كما حذر الصفدى من أن فشل المجتمع الدولى فى تطبيق القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى يقوض كل منظومة العمل المتعدد الأطراف،مما يهدد الأمن والسلم الدوليين،ونبه إلى خطورة السماح للحكومة الإسرائيلية بالاستمرار فى تنفيذ جريمة حرب التطهير العرقى فى شمال غزة عبر قصف المدنيين وتجويعهم وإجبارهم على النزوح ،وشدد على أن لا شى يبرر قتل المدنيين وتدمير بيوتهم ومقدراتهم، وأن القانون الدولى واضح فى ضرورة حماية المدنيين وعدم حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.



وأكد وقوف الأردن إلى جانب لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه، وضرورة وقف العدوان عليه وتطبيق قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل،وشدد على أن الأردن، بتوجيهات مباشرة من الملك عبدالله الثاني، مستمر فى تقديم العون الإنسانى للبنان.



وكان الصفدى قد التقى على هامش أعمال المؤتمر الوزارى الدولى لدعم شعب لبنان وسيادته اليوم وزراء خارجية إيرلندا ميهال مارتن، وألمانيا أنالينا بيربوك،وكرواتيا غوردان رادمان،ومبعوث الرئيس الفرنسى الخاص إلى لبنان جان إيف لودريان،وسيلتقى الصفدى فى لندن غداً "الجمعة" وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن.