شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يعزى وزير خارحية تركيا فى ضحايا الهجوم الإرهابى بأنقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية برقية عزاء ومواساة إلى هاكان فيدان وزير الخارجية التركى، ومن خلاله إلي حكومة وشعب تركيا، وذلك في وفاة عدد من المواطنين الأتراك وإصابة عدد آخر جراء العمل الإرهابى الذى استهدف شركة الصناعات الجوية والفضائية (توساش).

وأعرب أبو الغيط عن إدانته لهذا العمل الإرهابي الذى يتنافى مع القيم الدينية والإنسانية، مؤكداً على موقف الجامعة العربية الثابت والقائم علي رفض الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أياً كان مصدره.



