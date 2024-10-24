شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحم مئات المستوطنين، اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، وأدوا طقوسا تلمودية، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن مجموعات متتالية من المستوطنين، وبأعداد كبيرة اقتحمت غرب المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية، بالتزامن مع عيد "فرحة التوراة" اليهودى.

يذكر أن المسجد الأقصى يشهد، خلال الأيام الماضية، اقتحامات مكثفة من قبل المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، بمناسبة عيد "العُرش" اليهودي، وارتكبوا خلالها العديد من الانتهاكات، كان أبرزها: تقديم القرابين النباتية الخاصة بعيد العُرش بشكل جماعي على مدار يومين في الجهة الشرقية من المسجد، بمشاركة الحاخام يسرائيل أريئيل كبير حاخامات معهد الهيكل الثالث، والنفخ في البوق، ورفع علم دولة الاحتلال من قبل رئيس منظمة "جبل الهيكل بأيدينا"، وأداء ما يسمى السجود الملحمي بشكل جماعي، وارتداء بعض المستعمرين ملابس كهنة "المعبد"، والغناء وأداء الطقوس بصوت مرتفع في الجهة الغربية من المسجد، إضافة إلى الاعتداءات اللفظية والجسدية على المقدسيين وأملاكهم في البلدة القديمة وأزقتها المؤدية للمسجد الأقصى.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستغل الأعياد اليهودية للتضييق على الفلسطينين، وفرض العقوبات الجماعية بحقهم، من خلال إغلاق الحواجز وتشديد الإجراءات العسكرية عليها، وإعاقة حركة تنقل المواطنين ومنعهم من الوصول إلى الأماكن المقدسة، في الوقت الذي تُسهّل فيه اقتحامات المستعمرين للمدن الفلسطينية، والمقامات الإسلامية والأثرية في الضفة، خاصة الحرم الإبراهيمي في الخليل، والمسجد الأقصى في القدس.

وفي سياق آخر.. استشهدت أم وطفلها، اليوم الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أم وطفلها في قصف الاحتلال منزلا في المخيم، الذي يتعرض ومناطق الشمال إلى قصف عنيف جوي وبري متواصل منذ 20 يوما.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من كتوبر 2023؛ ما أسفر عن استشهاد 42,792 فلسطينيا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الخميس، 18 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية، بينهم صحفي، ومعتقلون سابقون.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحريين ونادي الأسير - في بيان مشترك اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال تركزت في مخيم الفوار بالخليل، حيث طالت 10 فلسطينيين، بعد عملية اقتحام واسعة، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني، وتدمير منازل المواطنين وتخريبها، واستخدام المعتقلين دروعاً بشرية.

يُشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و400 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.