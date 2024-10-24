شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تعلن تقديم 103 ملايين دولار لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو (103 ملايين دولار) لمساعدة لبنان وذلك خلال مؤتمر دولي يعقد في باريس، الخميس، مع احتدام الصراع بين إسرائيل وحزب الله.

وقالت وزارة الخارجية في بيان "في مؤتمر دعم لبنان اليوم، تعهدت ألمانيا تقديم 96 مليون يورو كأموال إضافية للمساعدة في التعامل مع الأزمة في لبنان".

وأشارت الوزارة الى أن الأموال ستتدفق إلى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بما في ذلك الصليب الأحمر الألماني والصندوق الإنساني اللبناني "للوصول إلى النازحين داخليا وضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمؤسسي في لبنان".

وكانت وثيقة إطار عمل أعدتها وزارة الخارجية الفرنسية، أفادت بأن فرنسا تأمل أن ينجح مؤتمر باريس لدعم لبنان في جمع مساعدات إنسانية بنحو 500 مليون يورو (540 مليون دولار).

وذكرت الوثيقة أن المساعدات ستستهدف في المقام الأول النازحين في قطاعات الصحة والغذاء والمياه والنظافة والتعليم.

تقول لبنان إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهريا لمعالجة الأزمة التي أدت إلى نزوح ما بين 500 ألف ومليون شخص من جنوب لبنان منذ شن إسرائيل هجوما واسع النطاق على جماعة حزب الله المدعومة من إيران في سبتمبر.