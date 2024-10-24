شكرا لقرائتكم خبر عن 17 شهيدا و42 مصابا معظمهم أطفال بقصف إسرائيلى على مدرسة للنازحين فى النصيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مستشفى العودة بالنصيرات عن استشهاد 17 شهيدا و42 مصابا معظمهم أطفال في قصف إسرائيلي على مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات.

وكان قد استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون الأربعاء في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مدينة غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال وإصابة عدد آخر، بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا في حي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 42 ألفا و792 فلسطينيا، وإصابة 100 ألف و412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.