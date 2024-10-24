شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة ولبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار فى قطاع غزة ولبنان.

وقال الشيخ عبدالله - في كلمته خلال جلسة موسعة في قمة "بريكس بلس" في قازان الروسية، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي - إن "تحقيق السلام والاستقرار الدوليين وحده الكفيل ببناء الجبهة العالمية القادرة على مواجهة التحديات المشتركة، وهو القادر على إنهاء معاناة الشعوب والمدنيين في مناطق الحروب والصراعات وبدء مرحلة جديدة من البناء والازدهار".. مشددا على ضرورة وقف فوري ودائم في قطاع غزة، والسماح غير المشروط للمساعدات الإنسانية بالوصول لكافة المدنيين، والبدء في مسار سياسي على أساس حل الدولتين والتعايش السلمي والقرارات الشرعية الدولية لاتفاقيات السلام.

وحول أزمة لبنان.. أوضح الشيخ عبدالله بن زايد قائلا "نُعيد التأكيد على استمرارية دعم كافة الجهود الدولية الهادفة إلى خفض التصعيد والوقف الفوري لإطلاق النار والاعتداءات الإسرائيلية ومعالجة الأزمة الإنسانية".. معربا عن إدانته لانتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وأضاف "أن مجموعة البريكس لا تقتصر على التعاون الاقتصادي فحسب، بل هي نموذج الشراكة قائمة على التعاون متعدد الأبعاد.. ومن خلال هذه المنصة يمكن لدولنا الاستفادة من الخبرات المختلفة وتحقيق تقدم مشترك وهو الأساس الذي تنطلق منه دولة الإمارات التي طالما وضعت التعاون الدولي في صلب سياستها، وتؤمن بأن الشراكة الحقيقة مبنية على أسس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وليس على المصالح الضيقة أو الحسابات المؤقتة".

وأكد أن اجتماع اليوم يهدف إلى بحث سبل العمل الجماعي لبناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا، حيث إن عالم اليوم يواجه تغيرات غير مسبوقة تمس كل دولة بغض النظر عن حجم اقتصادها أو موقعها الجغرافي، سواء كانت التحديات الاقتصادية المفاجئ أو التغيرات المناخية المتسارعة أو التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة أو تفاقم النزاعات والحروب، مشيرا إلى أن الجميع مطالب بإيجاد حلول بناءة وطويلة الأمد، وهو جوهر التعاون ضمن إطار مجموعة "البريكس" الذي يلتزم بميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية كأساس للتعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف.