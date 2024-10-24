شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيًا في قصف على مدرسة تؤوي نازحين وسط غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 11 فلسطينيًا وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، استهدف مدرسة للأونروا تؤوي مئات النازحين، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانتشال 11 شهيدًا وعددٍ من المصابين جروح بعضهم خطيرة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين وسط القطاع، موضحة أن من بين الشهداء والمصابين أطفال ونساء، ترافق ذلك مع قصف جوي ومدفعي عنيف على شمال مخيمي النصيرات والبريج، خلف دمارًا في ممتلكات الفلسطينيين.

