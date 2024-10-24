شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله: خوض اشتباكات مع قوات إسرائيلية من "المسافة صفر" ببلدة عيتا الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حزب الله اللبنانى استمراره بخوض اشتباكات من مسافة صفر في عيتا الشعب بعد استهداف وإحراق دبابة ميركافا.



وأعلن حزب الله، في بيان، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، يخوض مجاهدو المقاومة الإسلامية اشتباكات عنيفة في بلدة عيتا الشعب من مسافة صفر بِمختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والصاروخية، وعند تدخل دبابة ميركافا للإسناد استهدفها المجاهدون بالأسلحة المناسبة ما أدى إلى احتراقها ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح، وما زالت الاشتباكات مستمرة حتى تاريخ صدور هذا البيان".