شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويقع تحت مسؤوليتها وتحت إدارتها، ورفض بلاده لأى إجراءات تؤدى إلى فصل القطاع .

وشدد خلال لقائه اليوم الخميس، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة (قازان) الروسية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن دولة فلسطين ستواصل سعيها لتنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة، وعقد المؤتمر الدولي للسلام، ومواصلة العمل من أجل الحصول على عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أهمية الحصول على مزيد من الاعترافات بدولة فلسطين من الدول التي لم تقم بذلك .

وجدد عباس الشكر للمملكة العربية السعودية، على الدعم المادي الذي تقدمه لدولة فلسطين، الأمر الذي يساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها، جراء استمرار العدوان واحتجاز اسرائيل أموال "المقاصة"، وخنق الاقتصاد الفلسطيني، مثمنا مواقف السعودية المبدئية والثابتة تجاه دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة على الصعد كافة، وخاصة في المحافل الدولية من خلال ترؤسها للجنة العربية-الإسلامية، لحشد الدعم الدولي، للحصول على مزيد من الاعترافات بالدولة الفلسطينية، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واستعرض الجانبان آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، والجهود الجارية مع الأطراف كافة، لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة.

وفي السياق، التقي الرئيس الفلسطيني - على هامش قمة بريكس - الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.. حيث أكد أن الحل الوحيد لكل ما يجري من تصعيد في المنطقة، هو الحل السياسي القائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين، الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وتجسيد استقلالها بعاصمتها القدس الشرقية.

ودعا إلى التحرك على الصعد كافة لحماية حل الدولتين المستند لقرارات الشرعية الدولية، وتجسيده على الأرض، لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا أهمية دعم المسعى الفلسطيني لنيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، والحصول على المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين.

وشدد عباس على ضرورة إلزام إسرائيل بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بأغلبية ساحقة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب إسرائيل، بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلال 12 شهرا، مؤكدا ضرورة حشد الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للاستمرار في تقديم خدماتها الإنسانية الحيوية وفق تكليفها الأممي، خاصة لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، يعيشون أوضاعا إنسانية كارثية.

كان الرئيس الفلسطيني ، قد وصل مساء أمس إلى قازان لحضور قمة "بريكس"، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والسعي لانضمام دولة فلسطين لعضوية مجموعة البريكس.

