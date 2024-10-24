شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الله يعلن التصدى لجنود إسرائيليين فى المنارة ويستهدف كريات شمونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جماعة "حزب الله"، الخميس، استهداف تجمع لقوات إسرائيلية في المنارة بالبقاع في جنوب لبنان، مشيرةً إلى أنها استهدفت كريات شمونة في شمال إسرائيل بـ"الصواريخ".

وذكرت الجماعة في بيانين منفصلين أن عناصرها "استهدفت عند الساعة 12:15 من فجر الخميس (بالتوقيت المحلي)، تجمعاً لقوات العدو الإسرائيلي في مستعمرة المنارة بصلية صاروخية".

وقالت إنها "قصفت عند الساعة 02:30 من فجر الخميس (بالتوقيت المحلي)، مستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية".

كما أعلن حزب الله استهداف قاعدة زوفولون العسكرية شمالي حيفا في إسرائيل بالصواريخ، مضيفا أنه تم استهداف مدينة صفد شمالي إسرائيل بالصواريخ.