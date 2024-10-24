شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريش: استهداف قوات اليونيفيل فى لبنان قد يمثل جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بدعم الجيش اللبناني، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز.

وقال جوتيريش، إن استهداف قوات اليونيفيل في لبنان قد يمثل جريمة حرب، مضيفا أنه يجب احترام سيادة الدول وحماية المدنيين.

كما دعا قادة لبنان لضمان فعالية المؤسسات وعلى رأسها الجيش، موضحا أن إسرائيل تواصل قصفها العنيف لمناطق مأهولة في لبنان.

وكانت قد عادت غارات إسرائيلية جديدة، لتضرب ثكنات الجيش اللبناني ومواقعه ليعلن الأخير مقتل 3 من أفراده منهم ضابط في ضربة إسرائيلية في بنت جبيل.

وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية، عن لقاء بين فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش قمة البريكس، وهو الأول بين المسؤولين في روسيا منذ أبريل 2022 وبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.