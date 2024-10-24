شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: الحرب فى لبنان يجب أن تتوقف بأسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن لبنان يتعرض لجملة من التحديات تتمثل بهجمات إسرائيل والنزوح ولا بد أن تنتهي حرب الآخرين على أرضه.

وحسب موقع الحرة، أوضح ماكرون إن الحرب في لبنان "يجب أن تتوقف في أسرع وقت ممكن" مؤكدا وجوب تطبيق القرار 1701 بشأن لبنان وضرورة أن يوقف حزب الله عملياته واستهداف ما بعد الخط الأزرق.

وأضاف الرئيس الفرنسي أمام مؤتمر باريس لدعم لبنان، إن على بعثة الأمم المتحدة في لبنان "اليونيفيل" أن تتكيف مع الظروف الجديدة مشيرا إلى أن الهجوم عليها غير مبرر.

وأكد ماكرون على ضرورة تقديم المساعدات للنازحين في لبنان وقال إن بلاده ستقدم 100 مليون يورو كمساعدات.

وقال ماكرون إن مؤتمر باريس سيدعم تجنيد 6 آلاف جندي جديد للجيش اللبناني وسيقدم إمدادات أساسية للجيش.