شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للأمم المتحدة: نطالب بدعم الجيش اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش خلال كلمتة أمام قمة بريكس بدعم الجيش اللبناني، وذلك حسبما أفاد موقع سكاى نيوز فى شريط عاجل.

وكانت قد عادت غارات إسرائيلية جديدة، لتضرب ثكنات الجيش اللبناني ومواقعه ليعلن الأخير مقتل 3 من أفراده منهم ضابط في ضربة إسرائيلية في بنت جبيل.

وكانت قد أعلنت الرئاسة الروسية، عن لقاء بين فلاديمير بوتين والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على هامش قمة البريكس، وهو الأول بين المسؤولين في روسيا منذ أبريل 2022 وبدء الهجوم الروسي في أوكرانيا.