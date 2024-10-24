شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى: استشهاد 3 عناصر أمنية إثر قصف إسرائيلى فى خراج بلدة ياطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجيش اللبنانى، إن القوات الإسرائيلية، استهدفت عناصر تابعة له فى خراج بلدة ياطر- بنت جبيل فى الجنوب، أثناء تنفيذ عملية إخلاء جرحى ما أدى إلى سقوط 3 شهداء بينهم ضابط".

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، أن الطيران الحربي الإسرائيلي، واصل سلسلة من غارته العنيفة على قرى وبلدات بلبنان، مما أدى لسقوط شهداء في غارة على منزل ببلدة ياطر وإصابة المسعفين، وأغار على مقر الهيئة الصحية في بلدة البازورية ما أدى الى وقوع إصابات طفيفة.

وأضافت الوكالة، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن موجة من الغارات على قرى قضاءي صور وبنت جبيل من منتصف الليل حتى صباح اليوم، وأطلق القنابل الضوئية فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وصولا حتى مشارف مدينة صور والساحل البحري، فيما أطلق ليلا الطيران الحربي بالونات حرارية.

وأوضحت أن قوات القوات الإسرائيلية أغارات على بلدات قلاوي، عيتا الشعب، رامية، أطراف طورا، وأطراف ياطر، وعلى بلدة حانين، كما استهدف منزل في بلدة البازورية، وعلى أطراف بلدة عين بعال، وعلى تبنين، وبلدة السلطانية، وعلى منطقة الفاقعاني عند أطراف يحمر الشقيف، لجهة مجرى نهر الليطاني ،كما تعرضت البلدة لقصف مدفعي معاد طال منطقتي الشرابيك وراس العريض، مع تحليق للطيران المسيّر فوق بلدات النبطية.

وأشارت إلى أن بلدتا عيتا الشعب ورامية تعرضت لقصف مدفعي ونيران رشاشة ثقيلة ،وأطراف بلدات الناقورة وجبل اللبونة وعلما الشعب.