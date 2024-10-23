شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الفلسطينى يدعو لتضافر الجهود لوقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ضرورة تضافر الجهود الدولية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، خاصة في الشمال الذي يتعرض لمجازر وحشية وحصار خانق منذ أكثر من أسبوعين.



جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأربعاء، مع رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، على هامش قمة "بريكس" المنعقدة في مدينة قازان الروسية، حيث أطلع الرئيس عباس نظيره الفنزويلي على الجهود التي تبذلها القيادة الفلسطينية لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وشدد الرئيس عباس، على رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة بما فيها القدس، مؤكدًا أن السلام والأمن يتحققان من خلال تنفيذ فتوى محكمة العدل الدولية وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المستند إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من كامل أرض دولة فلسطين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.



وأطلع الرئيس الفلسطيني نظيره الفنزويلي على الجهود المبذولة لتحقيق المزيد من الاعترافات بدولة فلسطين وتجسيد الدولة الفلسطينية، مؤكدًا استمرار المسعى الفلسطيني إلى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معربًا عن شكره للرئيس مادورو على مواقفه الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، ولحق الشعب الفلسطيني في تجسيد دولته المستقلة على ترابه الوطني بعاصمتها القدس الشرقية.