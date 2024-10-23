شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات جراء قصف الحوثي لمدرسة غرب تعز اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت جماعة الحوثي، اليوم الأربعاء بالطيران المسير مدرسة في منطقة الحناية غرب مدينة تعز اليمنية، ما أسفر عن وقوع إصابات.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصادر محلية قولها، إن الحوثي استهدفت مدرسة الحناية بقذيفتين من طيران مسير، ما أسفر عن إصابة طالبين، مشيرة إلى أن هذا القصف يضاف إلى سلسلة جرائم ميليشيا الحوثي في اليمن ضد الإنسانية.