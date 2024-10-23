شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدنى الفلسطينى: سقوط مصابين بين أطقمنا فى المناطق الشمالية بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن سقوط مصابين بين أطقمه في المناطق الشمالية بقطاع غزة، جراء استهدافات مباشرة لمواقعه، نفذته مسيرات إسرائيلية، وفق نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

وكان الدفاع المدني الفلسطيني، أعلن أمس الثلاثاء، عن انتشال جثامين شهيدين و10 مصابين جراء استهداف جيش الاحتلال لمدرسة تؤوي نازحين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.