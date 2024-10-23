شكرا لقرائتكم خبر عن الأونروا: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية في ظل انعدام مستوى الأمن الغذائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت القائم بأعمال المكتب الإعلامي لمنظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة، إيناس حمدان، من أن مستوى الأمن الغذائي بقطاع غزة في خطر خاصة في مناطق الشمال التي تشهد كارثة إنسانية، داعية إلى ضرورة السماح بدخول الإمدادات الإغاثية الحيوية من غذاء وماء ووقود ودواء.



وقالت حمدان - في تصريحات لها اليوم الأربعاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن هذا هو الوضع الذي حذرت منه "الأونروا" ومؤسسات أممية أخرى منذ أشهر، مشيرة إلى أن المشاهد في الشمال صادمة ومرعبة والعائلات محاصرة منذ أكثر من أسبوعين، ويتم قصف المنازل والبنى التحتية وحتى منشآتها في تلك المناطق مثل مركز إيواء ومدرسة قُصفا خلال الأيام الماضية، في ظل عدم السماح بإدخال ما يكفي من الإمدادات والمساعدات الإغاثية للسكان.



وأضافت أنه وفقا للتقارير فإن معظم المواد الغذائية نفذت ولا توجد كميات كافية من المياه الصالحة للشرب ونقص الوقود، ويسقط عدد كبير من الضحايا إلى جانب الجثث الملقاة في الشوارع في ظل عدم إمكانية الوصول إلى الخدمات والرعاية الطبية اللازمة، كما أن المستشفيات الثلاثة الأساسية هناك تعمل بأدنى الإمكانيات وفوق طاقتها الاستيعابية وتعرض مستشفيان منهما للقصف المباشر منذ أيام.



وأشارت إلى استمرار موظفي "الأونروا" في تقديم الخدمات رغم كل التحديات على مدار عام، ولكنهم محاصرون مع السكان ويحاولون قدر الإمكان تقديم ما يمكن تقديمه لهم في تلك الظروف، ويطالبون بإرسال فرق طبية لدعم عملهم والإمدادات اللازمة.