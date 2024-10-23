شكرا لقرائتكم خبر عن أوستن ينفى مزاعم إسرائيل: لا دليل على مخبأ لحزب الله تحت مستشفى ببيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن، اليوم الأربعاء، أنه لم يجد دليلا على وجود مخبأ نقود لحزب الله تحت مستشفى الساحل فى الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد أن زعم الجيش الإسرائيلى ذلك.

وقال أوستن إن واشنطن ستواصل العمل مع إسرائيل للحصول على معلومات معمقة بخصوص الأمر ولمعرفة ماذا تبحث عنه تل أبيب بالضبط، وفق تعبيره.

وكان مدير مستشفى الساحل والنائب اللبنانى عن "حركة أمل" فادى علامة شدد على أن إسرائيل تروج لادعاءات كاذبة وافتراءات.

كما دعا الجيش اللبنانى إلى زيارة المستشفى والتأكد أنه لا يوجد به سوى مرضى وغرف عمليات ومشرحة.

والاثنين الماضي، زعم الجيش الإسرائيلى أن حزب الله يخفى نقودا وذهبا فى مخبأ بُنى أسفل مستشفى الساحل، وذلك ما دفع إدارة المستشفى إلى إخلائه حينها خوفا من الاستهداف الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلى بعد ذلك إنه لن يضرب المستشفى، فى الوقت الذى يواصل فيه غاراته على الضاحية الجنوبية لبيروت.