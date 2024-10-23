شكرا لقرائتكم خبر عن 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى فى سابع أيام "عيد العرش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الأربعاء، سابع أيام عيد العرش اليهودى، المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة، وجددوا انتهاكاتهم لرحابه بأداء طقوس تلمودية ورقصات وأغان.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس بأن أكثر من 900 مستوطن شاركوا فى الاقتحامات اليوم ضمن مجموعات وعلى فترتين، قبل صلاة الظهر وبعدها.

وبذلك، يرتفع إجمالى عدد المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى هذا الأسبوع إلى 5600 مستوطن، استنادا إلى معطيات الدائرة.

والخميس الماضى، بدأ عيد العرش الذى ينتهى اليوم، وتم خلاله استباحة المسجد الأقصى، مع تصاعد ملحوظ فى وتيرة الانتهاكات للمكان الإسلامى المقدس.

تمت الاقتحامات وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال، فى حين أدى مستوطنون طقوسا تلمودية وتجولوا وغنوا وأدوا رقصات فى رحابه.

وفى أزقة البلدة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى، شوهد عشرات المستوطنين يرفعون القرابين النباتية.

من جهتها، قالت محافظة القدس إن الرئيس التنفيذى لمنظمة "جبل الهيكل بأيدينا"، المتطرف توم نيسانى شارك فى اقتحامات المسجد الأقصى، صباح اليوم.