شكرا لقرائتكم خبر عن استُشهاد 7 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف على عدة مناطق في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 7 فلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق مختلفة في قطاع غزة.



ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن مواطنين اثنين استشهدا بعد استهدافهما من طائرة مسيرة إسرائيلية قرب مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا شمال قطاع غزة.



كما استُشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون على الأقل في قصف مسيرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين في خربة العدس شمال مدينة رفح جنوب القطاع، بالإضافة إلى استُشهاد 3 مواطنين وإصابة العشرات بجروح مختلفة إثر قصف الاحتلال مدرسة الزهراء التي تؤوي نازحين شرق مدينة غزة.



واستهدفت مدفعية قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق شمال غرب النصيرات وسط قطاع غزة.



وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,792 مواطنا، وإصابة 100,412 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.