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هيئة الطيران المدني في الصومال ترد على أنباء حادث سقوط طائرة

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القاهرة - سامية سيد - ريهام عبد الله

الأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:18 م

ردت هيئة الطيران المدني الصومالية، على أنباء سقوط طائرة في الصومال والتي أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت هيئة الطيران المدني الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة.

وقالت هيئة طيران الصومال، في بيان رسمي صادر الأربعاء :"تولي هيئة الطيران المدني مسئولية تفقد الطائرات في البلاد وتعلن للشعب الصومالي أن الأنباء التي تفيد بسقوط طائرة عارية من الصحة  تماماً"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "صونا".

وأضاف البيان أن جميع المروحيات والطائرات التي استوردتها الحكومة الفيدرالية في الصومال خلال العامين الماضيين آمنة وتؤدي عملها بسلامة.
 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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