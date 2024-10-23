شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران المدني في الصومال ترد على أنباء حادث سقوط طائرة والان مع تفاصيل الخبر

ردت هيئة الطيران المدني الصومالية، على أنباء سقوط طائرة في الصومال والتي أثارت جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونفت هيئة الطيران المدني الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة.

وقالت هيئة طيران الصومال، في بيان رسمي صادر الأربعاء :"تولي هيئة الطيران المدني مسئولية تفقد الطائرات في البلاد وتعلن للشعب الصومالي أن الأنباء التي تفيد بسقوط طائرة عارية من الصحة تماماً"، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية "صونا".

وأضاف البيان أن جميع المروحيات والطائرات التي استوردتها الحكومة الفيدرالية في الصومال خلال العامين الماضيين آمنة وتؤدي عملها بسلامة.

