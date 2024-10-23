شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن وسوريا يتفقان على تسهيل حركة العائدين عبر معبر جابر الحدودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية، إنه اتفق مع نظيره السورى على تسهيل حركة الركاب السوريين القادمين من دول مختلفة عبر الطيران والمتجهين إلى سوريا عبر معبر جابر.

وأضاف الفراية في تصريحات إعلامية، خلال تفقده مركز حدود جابر للاطلاع على سير العمل داخل المركز ومتابعة أبرز الملاحظات المتعلقة بحركة العبور والخروج وحركة الشحن، أن المعبر سيشهد خلال الفترة المقبلة إعادة هيكلة وبناء.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت 600 ألف دينار لمعبر جابر والكرامة، وسيتم عمل مخطط شمولي للمعبر ليكون قادرا على استيعاب أعداد أكبر من المسافرين والبضاعة بين البلدين.

وأوضح الفراية أنه اطلع بزيارته التفقدية لمركز حدود جابر على الأوضاع اللوجستية، مؤكدا أنه سيتم حل المشاكل.

