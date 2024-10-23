شكرا لقرائتكم خبر عن مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال والان مع تفاصيل الخبر

يواصل المستوطنون المتطرفون أعمالهم الاستفزازية، بحماية قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باقتحام 200 مستوطن، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مجموعات متتالية من المستعمرين وبأعداد كبيرة اقتحمت المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته، في سابع أيام "عيد العرش" اليهودي، كما أدى المئات منهم طقوسا تلمودية عند حائط البراق الملاصق للمسجد الأقصى من الجهة الغربية.

يذكر أن هناك تصاعدا مستمرا في أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى، حيث كانت أعدادهم قبل عدة سنوات لا تتجاوز الـ5 آلاف سنويا، في حين وصلت هذا العام إلى أكثر من 60 ألف مقتحم.