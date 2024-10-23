شكرا لقرائتكم خبر عن لوفتهانزا تمدد تعليق الرحلات إلى بيروت وطهران حتى أوائل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، الأربعاء، أن مجموعة "لوفتهانزا" قررت تمديد تعليق الرحلات إلى كل من طهران وبيروت حتى أوائل العام المقبل، وسط مخاوف من اندلاع صراع أوسع نطاقاً في الشرق الأوسط.

وذكرت المجموعة، التي تضم الخطوط الجوية السويسرية "سويس"، والخطوط النمساوية، أن التمديد يتضمن إلغاء الرحلات من طهران وإليها حتى 31 يناير، والرحلات من بيروت وإليها حتى 28 فبراير.

وكانت قد مددت مجموعة لوفتهانزا الألمانية للطيران وخطوط لوت الجوية البولندية، اليوم الأحد، تعليق رحلاتهما الجوية إلى إسرائيل، في ظل القتال الدائر في المنطقة.

وبحسب ما جاء في إشعارات إلغاء الرحلات المرسلة إلى العملاء، مددت مجموعة لوفتهانزا تعليق الرحلات من 31 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية .

وإلى جانب شركة الطيران الأساسية،تضم المجموعة الألمانية أيضاً شركات "سويس" و"أوستريان" و"بروسلز" و"يورو وينجز".