شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: توسيع مراكز دعم التكنولوجيا فى المنطقة يعزز الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، تعقد وحدة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع الإقليمي لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية والذي تنظمه المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية وبدعم من مكتب براءات الاختراع الياباني، وذلك يومي 23و24 اكتوبر 2024 عبر تقنية الاتصال المرئي.

وأفادت وزير مفوض مها بخيت مدير إدارة الشؤون القانونية بجامعة الدول العربية أن هذا الاجتماع يهدف الى استعراض اخر التطورات في مجال شبكات مراكز دعم الابتكار والتكنولوجيا، والجهود التي تقوم بها المنظمة العالمية للملكية الفكرية من أجل اطلاق الشبكة الإقليمية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية تحت رعاية جامعة الدول العربية، ويعد هذا الاجتماع فرصة مهمة لتبادل الخبرات الوطنية في هذا المجال لأفضل الممارسات والدروس المستفادة والتحديات التي تواجهها الشبكات الوطنية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في الدول العربية.

وأضافت أن توسيع نطاق مراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في المنطقة العربية، مع ضمان فعاليتها وحيويتها، يمكن أن يلعب دورًا إيجابيًا في تشجيع وتعزيز الجهات الفاعلة الاقتصادية، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وكذلك أصحاب المصلحة ذوي الصلة، مثل النساء والشباب، لاستخدام أصول الملكية الفكرية الخاصة بهم من أجل تعزيز قدرتهم التنافسية والاستفادة من استراتيجياتهم التجارية، وبالتالي المساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

وسيشارك في الاجتماع ممثلي المكاتب الحكومية للملكية الفكرية ومراكز دعم التكنولوجيا والابتكار بالدول العربية، وعدد من الخبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية.