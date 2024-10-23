شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلى يعترض صاروخين فوق تل أبيب ويدعو سكان مدينة صور لإخلاء منازلهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية اعترضت صاروخين بعيدى المدى أطلقا من لبنان باتجاه إسرائيل حيث دوت صفارات الإنذار فى تل أبيب والبلدات المجاورة، وكذلك فى منطقة الناصرة فى الشمال.

ونقلت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) عن بيان الجيش القول "إنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات نتيجة الهجوم فيما أفادت الشرطة أن الشظايا المتساقطة بعد اعتراض صاروخ فوق وسط إسرائيل تسببت في تضرر سيارة في منطقة هرتسليا".

وفي بيان آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا لسكان مدينة صور اللبنانية لإخلاء منازلهم، قبل شن غارات جوية هناك.