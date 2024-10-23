شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر والرئيس الألماني يبحثان سبل توسيع نطاق التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال لقائه، مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشار الألماني أولاف شولتس التطلعات المشتركة لتوطيد التعاون الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وقال الأمير القطري، في تصريح أوردته وكالة الأنباء القطرية- الثلاثاء، "ناقشت مع الرئيس الألماني، في برلين الثلاثاء، ومع المستشار أولاف شولتس، تطلعاتنا المشتركة لتوطيد تعاوننا الثنائي وتوسيع نطاقه في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، التي نحرص معا على تنميتها باستمرار من خلال جهودنا المشتركة وشراكاتنا الاستراتيجية واستثماراتنا المتبادلة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف بما يتماشى مع مصالح بلدينا ويحقق الازدهار والرخاء للشعبين الصديقين".