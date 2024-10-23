شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على منطقة بعلبك جنوب لبنان إلى شهيد وأربعة جرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام ارتفاع عدد ضحايا العدوان الاسرائيلي على منطقة بعلبك بالجنوب اللبناني إلى شهيد وأربعة جرحى من المدنيين اللبنانيين والذين نقلوا إلى مستشفى رياق العام.

وأضافت الوكالة أن الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي استهدفت منزلا قرب مدرسة النبى شيت الرسمية ببعلبك، فيما قامت السلطات اللبنانية بانتشال جثمان شهيد شاب جراء الاعتداءات الإسرائيلية.