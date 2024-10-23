شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 2546 لبنانيا وإصابة 11862 شخصا منذ بدء الهجوم الإسرائيلى على لبنان، فيما بلغت حصيلة يوم أمس 63 قتيلا و 234 جريحا.

وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، الثلاثاء، أن "الغارات الإسرائيلية على لبنان يوم أمس 21 أكتوبر أسفرت عن 63 شهيدا وإصابة 234 بجروح، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2546، والجرحى إلى 11862".

وأشار تقرير للجنة الطوارئ الحكومية الثلاثاء حول "الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان"، إلى أنه "تم تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 125 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان معظمها في الجنوب والنبطية ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات إلى 10775 اعتداء".

وأوضح أن "حركة النزوح مستمرة، حيث وصل العدد الإجمالي للنازحين إلى 191516 نازحا (44124 عائلة) في مراكز الإيواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدر أن عدد النازحين أعلى بكثير".

وأضاف: "تم فتح 1095 مركزا لاستقبال النازحين حتى اليوم منها 908 مراكز وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية".

ومنذ 23 سبتمبر الماضي، تشن إسرائيل حربا على لبنان، عبر غارات جوية غير مسبوقة كثافة ودموية استهدفت حتى العاصمة بيروت، بالإضافة إلى توغل بري بدأته في الجنوب، فيما يواصل مقاتلو "حزب الله" خوض المعارك وإطلاق الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية.