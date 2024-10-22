شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الأردن وسفراء دول الخليج يبحثان تطورات الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسّان، عمق العلاقات الأخوية التي تربط الملك عبدالله الثاني بأشقائه قادة دول الخليج العربية والحرص الدائم تطويرها والتعاون في المجالات كافة.



جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء الأردني، اليوم /الثلاثاء/ مع سفراء دول قطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والقائم بالأعمال الإماراتي لدى الأردن لبحث تطورات الأوضاع بالمنطقة.



كما بحث الجانبان - خلال اللقاء، وفقُا لبيان مجلس الوزراء الأردني - الجهود المشتركة لدعم وإسناد الأشقاء في فلسطين ولبنان، وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي.