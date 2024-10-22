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وزير الخارجية اللبنانى: الاعتداء على قوات اليونيفيل يشكل جريمة حرب

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:39 م

أدان عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني، قبل قليل، أى اعتداء على العاملين فى قوات اليونيفيل ومقراتها قد يشكل جريمة حرب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكد وزير الخارجية اللبناني، أنه لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بوقف إطلاق النار كبوابة إلزامية لأية حلول سياسية ودبلوماسية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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