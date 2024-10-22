شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية اللبنانى: الاعتداء على قوات اليونيفيل يشكل جريمة حرب والان مع تفاصيل الخبر

أدان عبد الله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني، قبل قليل، أى اعتداء على العاملين فى قوات اليونيفيل ومقراتها قد يشكل جريمة حرب، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

كما أكد وزير الخارجية اللبناني، أنه لا صوت يعلو فوق صوت المطالبة بوقف إطلاق النار كبوابة إلزامية لأية حلول سياسية ودبلوماسية.