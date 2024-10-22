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قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس وتطلق قنابل الدخان على الأهالى

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القاهرة - سامية سيد - كتب عبد الوهاب الجندى

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2024 05:37 م

اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن وحدات خاصة اقتحمت حارة القريون في البلدة القديمة، وأطلقت القنابل الدخانية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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