شكرا لقرائتكم خبر عن قوات إسرائيلية خاصة تقتحم مدينة نابلس وتطلق قنابل الدخان على الأهالى والان مع تفاصيل الخبر

اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، البلدة القديمة في مدينة نابلس، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

وقالت مصادر محلية، إن وحدات خاصة اقتحمت حارة القريون في البلدة القديمة، وأطلقت القنابل الدخانية.

وأضافت المصادر أن الاحتلال دفع بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.