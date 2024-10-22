شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الكويت يبحث مع نظيره الإيراني المستجدات الإقليمية والدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الخارجية الكويتي عبد الله علي اليحيا، مع نظيره الإيراني الدكتور عباس عراقجي، المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، والتطورات التي تشهدها المنطقة .



وقالت الخارجية الكويتية - في بيان لها اليوم الثلاثاء - إنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات .



تجدر الإشارة إلي أن وزير الخارجية الإيراني يقوم حاليا بزيارة رسمية لدولة الكويت، ويرافقه وفد رفيع المستوى حيث سلم رسالة خطية من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لولي عهد الكويت الشيخ صباح خالد الحمد الصباح موجه إلي أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بالإضافة إلي آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية .