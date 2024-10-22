شكرا لقرائتكم خبر عن "بيننا وبينك الأيام".. حزب الله يعلن مسئوليته عن استهداف مقر إقامة نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الله، اليوم الثلاثاء، مسئوليته الكاملة عن عملية استهداف منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو فى قيساريا شمال تل أبيب الأسبوع الماضى.

وقال مسؤول العلاقات الاعلامية فى الحزب في مؤتمر صحفى " فإن لم تصل إليك أيدينا بالمرة السابقة فإن بيننا وبينك الأيام والليالى والميدان.

يذكر أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ظهر مذعورا بعد أن تم استهداف منزله في مدينة قيساريا المحتلة، قائلا: "سنواصل حتى النهاية ولا شيء سيردعنا"، وفق فيديو نشرته وسائل إعلام إسرائيلية.

في الوقت الذى تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، على أكثر من جبهة في غزة ولبنان، استهدفت طائرات مسيرة، السبت، منزل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مدينة قيساريا المحتلة.

ورغم التأهب الجوي الذي تنفذه إسرائيل، بدعم عسكري كبير من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، تمكنت مسيرة من اختراق أجواء الكيان، ووصلت إلى منزل نتنياهو، وأحدثت دوي انفجار كبير، الأمر الذى أدى إلى إعلان حالة الاستنفار القصوى، وهرعت الشرطة والطائرات والمروحيات في محيط المكان.