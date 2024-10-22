شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب فلسطين بالجامعة العربية: إسرائيل أعادت اختراع المحرقة فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب فلسطين لدى جامعة الدول العربية مهند العكلوك إن إسرائيل تدمر الحياة فى قطاع غزة بوحشية منذ 382 يوما باستخدام القنابل الأمريكية، لتعيد اختراع المحرقة بشكل جديد عبر حرق الاحياء والمنازل والمستشفيات ودور العبادة.

وأضاف، خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، إن إسرائيل بلغت من الوحشية ما لم تبلغه قوة على وجه الارض لتهجير الشعب الفلسطيني خارج ارضه، وهو ما يترك تداعيات كبير على الداخل الفلسطينى والمنطقة بأسره.

واعتبر أن ما تمارسه إسرائيل يمثل تدميرا للمنظومة الدولية منذ 8 عقود، مع نهاية الحرب العالمية، عبر تقويض القرارات الأممية.

وأوضح ان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو لن يشبع من سفك الدماء، حيث تبقى الممارسات الوحشية انعكاسا لعقيدة الحكومة الحالية، مؤكدا أنه لن يكون هناك استجابة للنداءات التي يطلقها العالم.